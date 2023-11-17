Житель Татышлинского района подозревается в убийстве экс-супруги

Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего жителя села Аксаитово Татышлинского района по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии. Его имя и фамилия не разглашаются.

По версии следствия, 15 ноября подозреваемый во время ссоры на бытовой почве со своей 52-летней бывшей супругой выстрелил ей в голову из пистолета. Женщина скончалась на месте. Мужчина сообщил о содеянном родственнику и заявил в полицию, а затем покончил с собой.

Следствие устанавливает причины и условия произошедшего.

Как ранее сообщал Telegram-канал Mash Batash, супруги развелись в сентябре текущего года после пяти лет брака, но поддерживали связь. Предварительно, они поссорились на почве ревности.

Майя Иванова

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