Трое уфимцев получили сроки за разбойное нападение на магазин электроники

Октябрьский районный суд Уфы признал 35-летнего Ильнура Гареева, 31-летнего Рустама Валиева и 24-летнего Артема Афанасьева виновными в разбойном нападении на магазин электронной техники (пп. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Им назначено от четырех до девяти лет колонии строгого режима с взысканием причиненного ущерба.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, с февраля по апрель этого года фигуранты уголовного дела запланировали совершить разбойное нападение на магазин «Технолаб» на улице Маршала Жукова в Уфе. Поскольку один из сообщников был сотрудником магазина, они заранее выяснили, как работает торговая точка, изучили помещение, приобрели игрушечные пистолеты и пластиковые стяжки.

Нападение на магазин произошло утром 22 апреля. Сообщники ворвались в магазин, распылили перцовый газ в лица директору и менеджеру, связали им руки и забрали более 4,8 млн руб. из сейфа, а также семь смартфонов стоимостью около 300 тыс. руб. Место преступления они покинули на автомобиле.

Подсудимые частично признали вину в совершении преступления.

Ранее одного из участников нападения — 33-летнего Ильмира Басареева — суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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