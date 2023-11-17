Продлить январские каникулы отпусками и отгулами планируют 9% жителей Краснодара

Продлить новогодние каникулы отпусками и отгулами планируют 9% краснодарцев. Как сообщает сервис SuperJob, 6% жителей города планируют взять отпуск в конце декабря, а 3% — в первые рабочие дни нового года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Продлить выходные чаще хотят жители Краснодара до 34 лет — 13%. При этом взять отпуск хотят больше мужчины, чем женщины (11 и 7% соответственно).

К отпускам коллег 59% трудовых коллективов города относятся нейтрально. 23% одобряет решение. Негативно к отпуску коллег в конце года относится каждый десятый. Больше всего недовольных среди инженеров и рабочих производств, бухгалтеров, налоговиков, транспортников, продавцов и кассиров.

Татьяна Ручкина

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