Продлить январские каникулы отпусками и отгулами планируют 9% жителей Краснодара
Продлить новогодние каникулы отпусками и отгулами планируют 9% краснодарцев. Как сообщает сервис SuperJob, 6% жителей города планируют взять отпуск в конце декабря, а 3% — в первые рабочие дни нового года.
Фото: PerfectStock
Продлить выходные чаще хотят жители Краснодара до 34 лет — 13%. При этом взять отпуск хотят больше мужчины, чем женщины (11 и 7% соответственно).
К отпускам коллег 59% трудовых коллективов города относятся нейтрально. 23% одобряет решение. Негативно к отпуску коллег в конце года относится каждый десятый. Больше всего недовольных среди инженеров и рабочих производств, бухгалтеров, налоговиков, транспортников, продавцов и кассиров.
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