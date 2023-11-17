Инспекция Госстройнадзора выявила недочеты в манеже «Спартак»

16 ноября состоялась выездная проверка манежа «Спартак» Инспекции государственного строительного надзора Пермского края, по итогам которой начальник управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова рассказала о состоянии спортобъекта. Об этом свидетельствует информация с сайта гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Павла Черепанова Фото: телеграм-канал Павла Черепанова

Госпожа Чиркова сообщила, что строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте завершены, при этом инспекторы выявили ряд недочетов, которые подрядчик «отработает». Начальник городского УКСа пояснила также, что проблемы с отоплением решены — ранее поступали жалобы на холод в манеже. В целом все имеющиеся помещения готовы к работе.

Председатель городского спорткомитета Сергей Сапегин рассказал, что в манеже оборудован 200-метровый беговой круг, помещения для занятий спортивной борьбой и бадминтоном, благоустроена и оснащена тренажерами территория перед зданием. Это позволит МАУ ДО «Спортивная школа “Спартак”» реализовывать дополнительные образовательные программы по спортивной подготовке, а также вести спортивно-оздоровительную работу, занятия физкультурно-оздоровительной направленности (систематические занятия и разовые посещения). Будут организованы занятия с инструктором по северной ходьбе, йоге, бегу, общей физической подготовке.

«Это единственный манеж с 200-метровым кругом, так что он точно будет востребован и профессиональными спортсменами, и любителями. Тренеры у нас есть, готовы также работать с приходящими группами, например с предприятий. Если у них будет свой тренер — хорошо, если нет — предоставим своего специалиста»,— подчеркнул Сергей Сапегин.

«Спартак» — крупнейший крытый легкоатлетический манеж в Перми. В 2019 году администрация города выкупила его с торгов за 160 млн руб. В июне 2021-го началась реконструкция объекта. После завершения работ общая площадь «Спартака» будет составлять 10,3 тыс. кв. м. Подрядчик — ООО «Строительно-монтажный трест №6». В общей сложности «Спартак» сможет принимать до 700 человек в день. Сметная стоимость реконструкции манежа — 562,6 млн руб.