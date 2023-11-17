Трассу «Иртыш» в Курганской области временно перекроют

В Курганской области ограничат движение транспорта на участке трассы Р254 «Иртыш» 21 и 22 ноября. Это необходимо для установки модульного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“».

Временное ограничение введут на 183 км трассы Челябинск – Новосибирск, возле села Восход и деревни Сладкокарасинской в Мишкинском районе. 21 ноября с 23:00 до 23:40 трассу перекроют с полной остановкой движения. С 22 до 23 часов 21 ноября, а также с 23:40 21 ноября до 00:40 22 ноября на этом участке будет ограничена скорость движения транспорта.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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