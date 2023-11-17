В Перми возле клинической больницы №3, кроме гостиницы, построят медцентр

ООО «Управление проектами», кроме гостиницы, собирается построить возле клинической больницы №3 в Перми частный медцентр. Комплекс, объединяющий гостиницу и медицинский центр, появится на ул. Коминтерна, 5б. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно на заседании комиссии по землепользованию и застройке 16 ноября. Инициатива «Управление проектами» имеет статус «приоритетный инвестпроект», поэтому реализацию планов инвестора курирует региональное Агентство инвестиционного развития (АИР). Для строительства объекта АИР предложило пермской комиссию по ПЗЗ установить на участке по ул. Коминтерна, 5б зону деловой активности и коммерческого обслуживания Ц-1/1. Однако сначала требуется внести изменения в Правила землепользования и застройки, закрепив в них эту новую зону.

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По словам представителя краевого минимущества, внесение в ПЗЗ новой территориальной зоны Ц-1/1 рассматривалось на предыдущем заседании комиссии, Ц-1/1 предусматривает размещение объектов делового и коммерческого обслуживания. Глава минимущества Лариса Ведерникова пояснила, что во время второго этапа проекта инвестор будет строить на ул. Коминтерна медицинский центр.

ООО «Управление проектами» ранее контролировалось бывшим председателем совета директоров «Медлайфа» Вячеславом Логиновым. Тогда общество намеревалось построить за зданием клинической больницы №3 медицинский центр. В октябре компанию выкупил пермский застройщик, владелец компании «Мегаполис» Леонид Крепак. При новом владельце организация изменила концепцию, стало известно о планах возвести там гостиничный комплекс. Кроме того», «Управление проектами» обязалось подарить правительству Пермского края не менее 700 кв. м. отеля.