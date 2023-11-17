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обновлено 10:35

Мусор подожгли неустановленные нарушители на улице Новая Восьмая в Ижевске

В столице Удмуртии на улице Новая Восьмая произошел пожар на открытой территории расположенный рядом со стройплощадкой, горел мусор. Сообщение об инциденте поступило от обеспокоенных жителей около 20:00 16 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 12 кв. м.

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