Задержаны подозреваемые в убийстве фермера в Челябинской области

В Челябинской области сотрудники полиции и Следственного комитета сообщили о раскрытии убийства фермера, произошедшего в Кизильском районе почти год назад. Задержаны два 24-летних жителя Магнитогорска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Резонансное преступление случилось в конце декабря 2022 года на животноводческой ферме недалеко от поселка Измайловский. Два вооруженных человека в камуфляжных костюмах и балаклавах напали на ферму, работников связали, а 61-летнго хозяина застрелили в голову. Затем нападавшие скрылись на «Ниве» фермера, прихватив его ружье.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по региону удалось осенью этого года. «В поле зрения полицейских оказались двое 24-летних жителей Магнитогорска, занимавшихся разбоями и вымогательствами. Так, было установлено, что они угрозами заставили магнитогорца переписать свою квартиру на другого человека. Проверяя подозреваемых на причастность к преступлению, полицейские установили, что в день убийства они выезжали из Магнитогорска и продолжительное время могли находиться в районе поселка Измайловский»,– сообщает пресс-служба полицейского главка.

В результате магнитогорцев задержали. У них изъяли два незарегистрированных ружья, патроны, одежду. По предварительным данным, нападение на фермера они спланировали: злоумышленники под видом охотников изучали местность, продумывая маршрут передвижения и пути отхода.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, задержанным предъявлено обвинение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство, разбой, хищение либо вымогательство оружия). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

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