Вступил в силу приговор экс-главе антикоррупционного отдела Челябинской таможни

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор бывшему начальнику отдела по противодействии коррупции Челябинской таможни Владимиру Гефелю. За получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) он осужден на шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба областного суда.

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор Сосновского районного суда от 27 апреля. Суд установил, что в мае 2022 года начальник антикоррупционного отдела Челябинской таможни через посредника получил $19,3 тыс. от представителя ряда коммерческих организаций, занимавшихся оказанием транспортно-логистических услуг. Это была часть оговоренной взятки, общий размер которой составлял 2,45 млн руб. За эти деньги таможенник должен был обеспечить компаниям беспрепятственное пересечение транспорта через пункт пропуска «Бугристое» и ускоренный таможенный осмотр. Владимира Гефеля задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области с поличным при получении денег.

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