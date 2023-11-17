В Пермском крае будет создан оператор для развития речного флота и перевозок

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о создании регионального оператора, который займется развитием речного флота и сети водных перевозок. Об этом он написал в своем телеграм-канале. «Планируем создание скоростных водных маршрутов с использованием современных судов типа “Метеор” и “Валдай”. Работаем и над включением в первый этап проекта Минтранса РФ “Речные магистрали” по организации скоростных пассажирских перевозок между регионами. На Каме и других реках края снова должна появиться жизнь»,— пишет господин Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Напомним, ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о намерении краевых властей купить в лизинг два судна на подводных крыльях типа «Валдай». Указанные суда с 2025 года будут работать на линии «Пермь — Оханск — Оса». На эти цели в 2024–2026 годах планируется выделять по 23 млн руб. ежегодно. Срок лизинга составит 25 лет (300 месяцев), начиная с января бюджет будет платить за каждое судно почти 1 млн руб. в месяц в качестве лизинговых платежей. Таким образом, стоимость двух судов в лизинг составит почти 600 млн руб. В 2020 году стоимость одного судна составляла около 115 млн руб. Стоимость поездки на таком судне, п подсчетам минтранса, составит 1 тыс. руб. на человека.

В 2024 году планируется также открыть новый маршрут «Пермь — Закамск — Краснокамск». По этому маршруту планируется пустить электрокатамаран Ecocruiser.