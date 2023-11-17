«Такие "запретительные" меры приведут к росту серого рынка»

Госдума готовит ко второму чтению поправки к закону, касающиеся посуточной аренды квартир. Одна из предлагаемых поправок предусматривает, что не менее 75% жильцов многоквартирного дома должны проголосовать и разрешить сдачу квартир в аренду на сутки. Таким образом, считают авторы документа, будут соблюдены законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями и правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин полагает, что инициатива равноценна запрету краткосрочной аренды для граждан и приведет к снижению доходов населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Кромочкин

Фото: предоставлено автором Артем Кромочкин

Фото: предоставлено автором

«В начале ноября 2023 года в Краснодарском крае количество объявлений о краткосрочной аренде загородной недвижимости увеличилось на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение квартир для посуточного съема в Краснодарском крае также выросло на 58,5% год к году.

Средняя ставка найма краткосрочной аренды загородной недвижимости Краснодарского края в ноябре 2023 года составила 5 тыс. руб., что на 11,1% больше в сравнении с годом ранее. За тот же период цены на посуточный съем квартир в Краснодарском крае также выросли на 25%, составив в среднем 2,5 тыс. руб. за сутки.

Редакция законопроекта (О внесении изменения в ч. 2 ст. 30 Жилищного кодекса РФ (в части необходимости соблюдения прав соседей при предоставлении жилых помещений для размещения граждан),— «Ъ-Кубань»), принятая в первом чтении, не содержит рисков ухудшения положения участников рынка. Норма о получении 75% согласия от соседей-собственников для ведения посуточного бизнеса является одним из предложений ко второму чтению, которая на данный момент Государственной думой не поддержана. По нашему мнению, данная норма равноценна запрету краткосрочной аренды для граждан и приведет к снижению доходов населения. По нашим оценкам, существенная доля арендодателей — это обычные граждане, для которых сдача квартиры в аренду является важным источником дохода. Такие “запретительные” меры приведут к росту серого рынка, когда работать “в тени“ будет намного легче, чем получить согласие соседей».

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