Бастрыкин запросил доклад по делу о наезде на общественников в Екатеринбурге

Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство владельцем контрафакта в Екатеринбурге. Доклад должен предоставить и. о. руководителя регионального СУ СКР Анатолий Надбитов, рассказали в СКР.

По данным следствия, 3 ноября участники мониторинговой группы «Народный контроль» нашли склад с контрафактными алкогольной и табачной продукцией. Хранилище принадлежало уроженцу Азербайджана. Между владельцем и общественниками случился конфликт, в ходе которого мужчина совершил наезд на одного из них на автомобиле. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«Нам был известен бокс и гараж. Приехали и увидели его там. Один человек подошел посмотреть, азербайджанец увидел, накинулся, оттолкнул. Подбежал к автомобилю, который стоял на выезде, разбил кулаком переднее стекло. Оттолкнул машину Lada, чтобы выехать. Наехал на общественника, который снимал его на видео, и выехал с территории ГСК»,— рассказал Е1 руководитель группы «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

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Ирина Пичурина