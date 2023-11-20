Инвестируй выгодно

– Ольга Викторовна, скажите, пожалуйста, в чем отличие региональной микрофинансовой организации от обычного банка? Насколько востребованы в Пермском крае услуги вашей компании?

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– Микрофинансовая компания Пермского края входит в инфраструктуру государственной поддержки бизнеса в регионе и осуществляет свою деятельность на площадке «Дома предпринимателя» (центр «Мой Бизнес»). Такие организации системно работают в каждом регионе России. Задача нашей организации – предоставление льготного финансирования для малого и среднего бизнеса. Главное отличие от банковского кредитования здесь заключается в низкой процентной ставке. Это происходит благодаря механизму регионального финансирования от правительства края.

Все организации инфраструктуры поддержки бизнеса работают в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России. Только с начала текущего года бизнес региона привлек 760 млн рублей на различные цели предпринимательской деятельности. Государственной финансовой поддержкой в виде льготных микрозаймов воспользовались 313 организаций и 25 самозанятых. Многие наши клиенты, однажды обратившись к нам, остаются с нами и пользуются микрозаймами постоянно. У нас довольно лояльная клиентская база. Мы очень ценим наших клиентов и стараемся помочь каждому.

– На каких условиях предприниматели региона могут взять деньги в вашей организации? На какие цели бизнеса чаще берут микрозаймы?

– Мы посчитали, что средний размер микрозайма у нас – 1,5 млн рублей, средняя ставка – 3% годовых. Самые востребованные цели у действующих предпринимателей – это пополнение оборотных средств, а у стартапов – запуск и развитие бизнеса. Это усредненные показатели. В настоящее время для предпринимателей региона действует семь льготных микрофинансовых продуктов в зависимости от категории заемщиков и уровня предпринимательской зрелости. Максимальная сумма микрозайма для малого и среднего бизнеса по закону составляет 5 млн рублей, а максимальный срок предоставления микрозаймов – три года. По ряду наших финансовых продуктов действует отсрочка по оплате основного долга. Кроме того, есть продукты, которые можно оформить без основного обеспечения.

– Начинающий бизнес вы тоже поддерживаете? Когда нет ни залога, ни как такового старта бизнеса, а только идея?

– Да, такие клиенты тоже могут получить у нас деньги. Это одна из задач национального проекта, у нас много стартапов, которые мы поддержали.

– А действующему бизнесу, который уже выходит на более крупные обороты, вы можете быть полезны?

– Безусловно. Для этой категории клиентов правительством Пермского края было направлено дополнительное финансирование и разработана новая мера поддержки – заем «Инвестиционный».

До 15 млн рублей по ставке 5% годовых могут получить компании, ведущие деятельность в сферах обрабатывающего производства, туризма и гостиничного бизнеса, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Пермского края более года. Денежные средства выдаются на срок до пяти лет под залог недвижимого имущества. Займы предприниматели смогут направлять на приобретение, реконструкцию, модернизацию и ремонт основных средств, а также на строительство зданий и сооружений производственного назначения.

– С чем было связано введение этого финансового продукта? Готов ли малый бизнес региона к инвестиционным вложениям?

– Бизнес края сегодня остро нуждается в инвестиционных «длинных» и более дешевых по отношению к банкам деньгах. Мы это чувствуем по количеству обращений от предпринимателей региона. Новый продукт был разработан для стимулирования приоритетных отраслей бизнеса. С его помощью микро- и малый бизнес могут модернизировать производство, построить новые помещения и производственные цеха, наладить туристическое обслуживание на новом уровне или обновить парк оборудования.

– Насколько сложна процедура оформления займов? Какой процент одобренных заявок?

– Для получения льготного финансирования необходимо зайти на сайт Микрофинансовой компании Пермского края по адресу www.mfk59.ru, скачать перечень документов, заполнить заявку и подать к нам, на Ленина, 68, в Перми или в любое отделение МФЦ в Пермском крае. Специалисты Микрофинансовой компании проконсультируют предпринимателей по вопросам подготовки пакета документов, а также помогут структурировать сделку. По всем вопросам можно звонить на телефон бесплатной линии 8-800-300-80-90. В настоящее время одобренных заявок у нас более 70%, и мы надеемся, что предприниматели региона продолжат активно пользоваться льготной государственной поддержкой.

Указаны условия для займа «Инвестиционный»: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сфере обрабатывающего производства (Раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)), туризма и гостиничного бизнеса (виды деятельности, включенные в класс 55 (за исключением кодов 55.9 и 55.90), и/или класс 79 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)) и соответствующий требованиям раздела 2, 3 Правил предоставления займов. Минимальная сумма – 5 000 001 руб., максимальная сумма – 15 000 000 руб.; процентная ставка – 5% годовых; максимальный срок – 60 месяцев; направление расходования: вложения во внеоборотные активы, согласно п. 1.3.13 Правил предоставления займов; основное обеспечение – залог недвижимого имущества (а также недвижимого имущества, приобретаемого за счет средств займа АО «Микрофинансовая компания Пермского края»); дополнительное обеспечение – в соответствии с условиями Правил предоставления займов АО «Микрофинансовая компания Пермского края»; отсрочка платежа основного долга –до 6 месяцев; форма займа – заем. Информация актуальна на 15.11.2023 г. Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплата оценки имущества и регистрационных действий, расходы на оплату нотариальных действий, расходы при заказе и получении выписки ЕГРН, расходы при электронной регистрации залога, расходы при выпуске Электронной цифровой подписи. Правила предоставления займов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 13.06.2023 г. №9 (в редакции протокола Совета директоров от 03.07.2023 г. №10, от 04.08.2023 г. №12, от 10.10.2023 г. №13) и размещены на сайте mfk59.ru. АО «Микрофинансовая компания Пермского края»: 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307. ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. №4110559000364.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края»