Томское ТТУ заключило договор на поставку пяти трамваев за 485 млн рублей

Томское Трамвайно-троллейбусное управление и Государственная транспортно-лизинговая компания заключили договор лизинга на поставку пяти трамваев, сообщает администрация города.

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Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Виды Томска

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Стоимость контракта составляет 485,7 млн руб. Срок лизинга – 60 месяцев

«Будут поставлены низкопольные четырехдверные трамваи, вместимостью до 160 пассажиров», - говорится в сообщении.

Закупка была размещена 10 октября 2023 года. Срок оказания услуг с даты заключения договора - 30 июня 2029 года. Троллейбусы должны перейти в распоряжение ТТУ до 30 июня 2024 года.

Гарантия на транспортные средства – 24 месяца или 100 тыс .км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) со дня подписания акта приема–передачи трамвая.

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Александр Киселев