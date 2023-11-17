СКА уверенно обыграл «Северсталь» в Череповце

Санкт-Петербургский хоккейный клуб СКА выиграл матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Встреча прошла в Ледовом дворце в Череповце и закончилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

За СКА шайбы закатили Борна Редулич (15), Степан Фальвовский (29), Николай Поляков (35), Владимир Алистров (47) и Марат Хайрулин (60 — в пустые ворота). За «Северсталь» голы забили Данил Аймурзин (20) и Егор Степанов (47).

После матча СКА продолжает занимать пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч петербуржцы проведут в Ярославле, где сыграют с «Локомотивом» 18 ноября.

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