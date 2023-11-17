Тело второго шахтера, погибшего на руднике в Забайкалье, подняли на поверхность

Спасатели обнаружили тело второго шахтера, погибшего в результате обрушения на руднике золоторудной компании «Омчак». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Юрьев, Коммерсантъ Фото: Юрий Юрьев, Коммерсантъ

По данным спасательного ведомства, в 7:20 утра в экстренные службы поступило сообщение о том, что что на руднике «Омчак» на горизонте 675 вертикальной выработки произошло обрушение горной породы. Под завалами оказались два работника.

Для ликвидации последствий обрушения создана группа в составе 18 спасателей и 5 единиц техники. В 9:55 было обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников.

В региональном СК сообщили, что ведомство организовало проверку по факту инцидента на предприятии.

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Илья Николаев