Тело второго шахтера, погибшего на руднике в Забайкалье, подняли на поверхность
Спасатели обнаружили тело второго шахтера, погибшего в результате обрушения на руднике золоторудной компании «Омчак». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Фото: Юрий Юрьев, Коммерсантъ
По данным спасательного ведомства, в 7:20 утра в экстренные службы поступило сообщение о том, что что на руднике «Омчак» на горизонте 675 вертикальной выработки произошло обрушение горной породы. Под завалами оказались два работника.
Для ликвидации последствий обрушения создана группа в составе 18 спасателей и 5 единиц техники. В 9:55 было обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников.
В региональном СК сообщили, что ведомство организовало проверку по факту инцидента на предприятии.