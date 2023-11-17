Обвиняемый в подготовке поджога пермского военкомата готов заключить досудебное соглашение

Студент третьего курса Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилл Замалеев, обвиняемый в приготовлении к совершению террористического акта, полностью признал вину и попросил прокуратуру заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

В рамках досудебного соглашения господин Замалеев готов дать показания против лиц, толкнувших его на совершение преступления. В свою очередь, сам он может рассчитывать на смягчение приговора.

Как установили полиция и ФСБ, в августе 2023 года студент согласился на предложение некого Максима и его приятелей совершить акцию, направленную против спецоперации— поджечь и взорвать помещения военкомата Индустриального и Дзержинского районов Перми. До 12 сентября 2023 года Кирилл Замалеев сходил на разведку на ул. Стахановская, 51, где расположен комиссариат. Купил древесный уголь и натриевую селитру, смастерил по найденным в интернете описаниям нечто похожее на петарду. Вечером того же дня полицейские задержали Замалеева в ресторане быстрого питания Rostic`s на ул. Пушкина, 87а.

14 сентября следственный отдел управления ФСБ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Господину Замалееву грозит до 10 лет лишения свободы.