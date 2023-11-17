Прокуратура проводит проверку по факту пробки в Кольцово

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений о пробках в аэропорту Кольцово из-за неработающего шлагбаума, сообщили в ведомстве. В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение работниками аэропорта законодательства о защите прав потребителей.

По данным Е1, жалобы на работу шлагбаума появились после полуночи. Он не открывался, поскольку камеры плохо считывали автомобильные номера.

В Кольцово опровергли технический сбой. «Все оборудование парковки исправно и работает корректно. Очереди возникали из-за того, что некоторые водители пытались въехать на парковку с нечитаемым номерами. Напоминаем, что въезд на территорию платной автопарковки возможен только для транспортных средств, на которых государственные регистрационные знаки установлены по действующим правилам, очищены от грязи, снега и хорошо читаемы»,— заявили в пресс-службе аэропорта.

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Ирина Пичурина