Новый маршрут с электробусами в Перми будет обслуживать ПГЭТ

МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) стало победителем аукциона на осуществление перевозок по автобусному маршруту №81 «Улица Сапфирная—станция Пермь II». Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, 70% транспортных средств на маршруте должны работать на электрической энергии, 30% на газовом топливе. Заявка на аукцион поступила только от муниципального предприятия. Контракт с ним будет заключен сроком на пять лет. Стоимость контакта — 641 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Напомним, в начале ноября в Пермь прибыли первые три из шестнадцати электробусов. Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Из федерального бюджета выделено 759,5 млн руб. на приобретение электробусов и зарядных станций. Всего в Пермь в ноябре поступит 16 электробусов.