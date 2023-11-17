Региональные власти на 10% перевыполнили годовой план по налогу на прибыль организаций

Министерство финансов Пермского края раскрыло данные об исполнении регионального бюджета за 10 месяцев этого года. В краевую казну поступило 196,8 млрд руб. из запланированных на 2023 год 211,7 млрд руб. Данные опубликованы в «Едином виртуальном кабинете депутата заксобрания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По налогу на прибыль организаций в бюджет поступило 78,2 млрд руб., что на 10% больше общего объема запланированных на год платежей. Платежи по НДФЛ составили 36,9 млрд руб., что на 17,2% меньше годового плана. По налогу на имущество в бюджет Прикамье поступило 17,2 млрд руб., что на 9,9% больше запланированного на 2023 год. Безвозмездные поступления в региональную казну от других бюджетов и государственных организаций составили 31,8 млрд руб. Это на 24,9% меньше годового плана.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поступления по основным источников собственных доходов краевой казны выросли. Платежи по налогу на прибыль выросли на 22,3 млрд руб., по НДФЛ и имущественным налогам - на 4,6 млрд руб. Безвозмездные платежи, напротив, сократились на 5,5 млрд руб.

Расходы краевой казны за 10 месяцев 2023 года составили 186,5 млрд. руб. из запланированных на год 259,3 млрд руб. На данный момент, профицит бюджета составляет 10,2 млрд руб.