Пензенская область стала четвертой в ПФО по вводу жилья

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области опубликовал данные о жилищном строительстве в регионе за январь-октябрь 2023 года.

В отчетном периоде Пензенская область заняла по темпам ввода жилья в Приволжском федеральном округе четвертое место, у Саратовской области — седьмое. За 10 девять месяцев в субъекте РФ сдали 717 тыс. кв. м жилья, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Застройщики ввели 71 жилой дом.

53,4% от общего числа построенного в январе-октябре составило индивидуальное жилое строительство (ИЖС) — около 2,5 тыс. домов общей площадью 383,1 тыс. кв. м.

«Увеличение ввода жилых домов отмечается в г. Пензе и 10 районах области. Наибольший удельный вес в общем вводе жилья приходится на г. Пензу — 47,6%, Пензенский район — 18,7, Бессоновский — 9,0%», — говорится в релизе.

В Пензе сдали 341,1 тыс. кв. м жилья, что на 22,7% больше аналогичного периода 2022-го. На долю ИЖС пришлось 486 домов площадью 84,1 тыс. кв. м.

Дарья Васенина

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