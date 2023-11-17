В «Долине реки Которосль» незаконно срубили 89 деревьев

В Ярославской области возбуждено уголовное дело из-за вырубки 89 деревьев и повреждения почвы на 200 кв.м. на территории памятника природы «Долина реки Которосль». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Гаврилов-Ямского района провела проверку и выявила нарушения требований законодательства об особо охраняемых природных территориях в Плотинском сельском округе Гаврилов-Ямского района. В результате незаконной рубки деревьев и повреждения почвенного покрова памятнику природы нанесен ущерб на 6 млн руб.

Прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в органы дознания, по итогам его рассмотрения полиция возбудила уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль»,— подчеркнули в пресс-службе областной прокуратуры.

Алла Чижова