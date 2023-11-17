В Саратове завод полимеров в 1,7 раза увеличил объемы производства

Лидером научно-производственного предприятия (НПП) «Полипластик» по темпам роста производства стало ООО «Саратовский завод полимерных материалов» (СЗПМ), сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

По итогам девять месяцев «Полипластик» в целом увеличил объем производства в 1,5 раза. «Положительную динамику показали все три промышленные площадки предприятия в Саратове, Энгельсе и Тольятти. Лидером стал СЗПМ с ростом объемов в 1,7 раза, а энгельсское производство сработало с прибавкой в 1,3 раза», — говорится в релизе.

Чиновники отмечают, что компания наращивает темпы, несмотря на высокую стоимость сырья и низкий спрос на продукцию среди традиционных сфер сбыта — автопрома и производства крупной бытовой техники.

Согласно информации официального сайта НПП, «Полипластик» «специализируется на выпуске термопластичных композиционных материалов и полимерного сырья для переработки методом литья под давлением, литьем с раздувом и экструзией». Заявленные мощности — свыше 135 тыс. т композиционных термопластов более чем 250 марок в год.

Компания занимает 35% российского рынка и является топ-1 производителем полимерных материалов в стране, входит в десятку европейских компаундеров (производитель полимеров — «Ъ»).

По данным Kartoteka.ru, ООО «СЗПМ» впервые зарегистрировано 17 ноября 2020 года. Уставный капитал составляет 350 млн руб., а среднесписочная численность персонала — четыре человека. Генеральный директор — Евгений Паршиков. 99% фирмы принадлежат ООО «НПП «Полипластик», а 1% — ООО «Торговый дом Полипластик».

Адрес организации на пр. Строителей совпадает с указанным в открытых источниках адресом энгельсской площадки. Найти адрес саратовской площадки «Ъ — Средняя Волга» не удалось. До апреля 2015 года по энгельсскому адресу располагалось ООО «Саратовский трубный завод», возглавляемое с 2011 года Александром Павловым.

Также адрес СЗПМ совпадает с адресом ООО «НПП «Полипластик». По данным Kartoteka. ru, завод занимает в здании научно-производственного предприятия 311-й кабинет. Впервые «Полипластик» зарегистрирован 28 декабря 2012 года. Уставный капитал составляет 820 млн руб., численность персонала — 536 человек, а гендиректором является выше упомянутый господин Павлов.

Стоит отметить, что выручка СЗПМ составила в 2021 году 0 руб., а убыток — 11 млн руб. Данных за 2022 год нет. Чистая же прибыль НПП «Полипластик» в том же 2021 выросла на 53% — 1,4 млрд руб.

Все выше упомянутые компании учреждены московским ООО «Группа Полипластик», зарегистрированное в апреле 2004 года. Уставный капитал составляет 993,463 млн руб. С 2008 года компания входит в перечень системообразующих организаций утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики. Чистая прибыль составила в 2021 году 10,1 млрд руб. «Дочки» фирмы, как производства, так и офисы оптовых продаж, разбросаны по всей стране — от Иркутска до Москвы.

Дарья Васенина

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