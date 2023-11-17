В Ярославле дополнительный корпус школы №1 начнут строить в 2025 году

В Ярославле в 2025 году планируется начать строительство дополнительного корпуса МОУ «Средняя школа №1». Как сообщал «Ъ-Ярославль», проектирование нового корпуса велось еще в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В проекте бюджета города на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, внесенном в муниципалитет Ярославля, указывается, что на строительство дополнительного корпуса в 2025 году планируется выделить 163,4 млн руб. из городского бюджета. Расходы заложены в рамках адресной инвестиционной программы Ярославля.

Ранее сообщалось, что новый корпус будет рассчитан на 380 мест. Проектирование пристройки велось на средства застройщика территории бывшего троллейбусного депо на улице Городской вал.

Алла Чижова