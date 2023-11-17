В Ярославле дополнительный корпус школы №1 начнут строить в 2025 году
В Ярославле в 2025 году планируется начать строительство дополнительного корпуса МОУ «Средняя школа №1». Как сообщал «Ъ-Ярославль», проектирование нового корпуса велось еще в 2021 году.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В проекте бюджета города на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, внесенном в муниципалитет Ярославля, указывается, что на строительство дополнительного корпуса в 2025 году планируется выделить 163,4 млн руб. из городского бюджета. Расходы заложены в рамках адресной инвестиционной программы Ярославля.
Ранее сообщалось, что новый корпус будет рассчитан на 380 мест. Проектирование пристройки велось на средства застройщика территории бывшего троллейбусного депо на улице Городской вал.