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Коммерсантъ FM
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Инфраструктурные альтернативы

Для развития инфраструктуры и жилищного строительства в регионах правительство разработало комплекс мер экономической поддержки субъектов РФ, упакованных в федеральный проект «Инфраструктурное меню». В меню входят такие механизмы, как инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации, реструктуризация бюджетных кредитов, меры поддержки проектов со стороны ВЭБ.РФ — они де-факто создают конкуренцию механизму списания. «Все эти механизмы в высокой степени востребованы регионами — благодаря им успешно развивается инфраструктура для бизнеса, жилищная и коммунальная инфраструктура, реализуются комплексные программы обновления общественного транспорта в городах»,— отмечает заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Марат Фаттахов.

По мнению эксперта, увеличение лимита инфраструктурных бюджетных кредитов в 2023 году иллюстрирует значительный спрос регионов: если в 2022 году на 930 проектов был распределен 1 трлн руб., то в этом году плановый объем был увеличен до 1,3 трлн руб. Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин в июле перечислял, что на специальные казначейские кредиты для реализации инфраструктурных проектов в 2023 году выделено 190 млрд руб., на кредиты на опережающее развитие — 180 млрд руб., на инфраструктурные облигации с ДОМ.РФ — 150 млрд руб.

Диана Галиева

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