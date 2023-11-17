Замглавы Буйнакска Османову оторвало кисть руки после взрыва гранаты

Замглавы дагестанского Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть руки в результате случайного взрыва светошумовой гранаты. Чиновник госпитализирован, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе администрации города.

Инцидент произошел вчера, 16 ноября. Господина Османова доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. По предварительным данным, взрыв произошел в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска. В администрации утверждают, что разрушений в доме нет и никто больше не пострадал, другие подробности не приводятся.

Полиция Буйнакска выясняет обстоятельства ЧП. В мэрии уточнили, что Газмат Османов с 15 сентября и до 1 июня 2024 года находится в отпуске по семейным обстоятельствам.

Лаура Кеффер