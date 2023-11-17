Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы Буйнакска Османову оторвало кисть руки после взрыва гранаты

Замглавы дагестанского Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть руки в результате случайного взрыва светошумовой гранаты. Чиновник госпитализирован, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе администрации города.

Инцидент произошел вчера, 16 ноября. Господина Османова доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. По предварительным данным, взрыв произошел в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска. В администрации утверждают, что разрушений в доме нет и никто больше не пострадал, другие подробности не приводятся.

Полиция Буйнакска выясняет обстоятельства ЧП. В мэрии уточнили, что Газмат Османов с 15 сентября и до 1 июня 2024 года находится в отпуске по семейным обстоятельствам.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...