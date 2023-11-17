При пожаре в многоэтажке в Москве погибли два человека

В результате пожара в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы погибли две женщины, семь человек удалось спасти. Площадь пожара составила 50 кв. м, возгорание потушено, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в Северо-Восточном административном округе в квартире на девятом этаже. К его тушению привлекали 28 спасателей, задействовали восемь единиц техники.

В столичной прокуратуре уточнили, что возгорание произошло в доме на улице Стрелецкой. Ведомство начало проверку по факту ЧП. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы»,— говорится в пресс-релизе.

В Следственном комитета РФ добавили, что одну из погибших обнаружили в квартире. Ведомство также проводит проверку.

Лаура Кеффер