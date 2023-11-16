В Татарстане 63% детей изучают татарский язык как родной

В Татарстане 63% школьников изучают татарский язык в качестве родного. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Еще 35% в качестве изучения как родной язык выбрали русский. Чувашский язык изучают 0,85%, удмуртский — 0,23%, марийский — 0,1%. Иврит изучают 0,15%.

В то де время основной госэкзамен по родному языку в прошлом учебном году выбрали лишь 9% учеников. По словам господина Хадиуллин, в министерстве этими показателями «не совсем довольны».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"