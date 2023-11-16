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Безотходное судопроизводство

Террсхема обращения с ТКО Ульяновской области снова признана недействующей

Террсхема обращения с отходами Ульяновской области признана судом недействующей в полном объеме. Иск в областной суд подавала «Симбирская экологическая компания» (СимБЭК), основанная предпринимателями из Нижнего Новгорода, построившая полигон размещения ТКО в Новоспасском районе, который, как выяснилось, не учтен в террсхеме региона. Это уже второй случай, когда террсхема региона признана недействующей. Эксперты обращают внимание на сложные отношения истца и ответчика, длящиеся уже несколько лет, и полагают, что решение облсуда, «скорей всего, устоит и в апелляционной инстанции», что не лучшим образом скажется на имидже регионального правительства и ситуации на региональном рынке обращения с отходами.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В среду Ульяновский областной суд удовлетворил иск «Симбирской экологической компании» к министерству ЖКХ и строительства Ульяновской области, признав территориальную схему обращения с отходами недействующей.

ООО «Симбирская экологическая компания» (СимбЭК) зарегистрирована в апреле 2015 года в райцентре Новоспасское Ульяновской области, 88% принадлежит нижегородскому предпринимателю Андрею Ершову, 12% — гендиректору СимбЭК Татьяне Большухиной, также из Нижнего Новгорода. В 2015 году компания запланировала постройку в Новоспасском районе полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом (МСК), о чем подписала инвестсоглашение с облправительством. А уже в 2017 году подала в облсуд иск о незаконности принятой годом ранее террсхемы обращения с ТКО, в которой не были учтены интересы компании. Дойдя до Верховного суда, СимБЭК добилась удовлетворения иска, после чего облправительству пришлось формировать новую террсхему.

Полигон был построен только в 2023 году, 7 августа 2023 года подписано разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, а 23 октября полигон был внесен Росприроднадзором в государственный реестр обращения с отходами. Однако, как заявляет в иске СимБЭК, оказалось, что ее объекты в террсхему не включены.

В иске компания вновь заявила, что тем самым «нарушены ее права и законные интересы в сфере осуществления предпринимательской деятельности». В то же время, отмечается в иске, в террсхему включен объект, не имеющий мощностей для приема ТКО (имеется в виду кузоватовский полигон ООО «Уют», который уже переполнен), а также баратаевский полигон, размещенный в непосредственной близости от аэропорта «Ульяновск» (Баратаевка), «что прямо запрещено законодательством о безопасности полетов». На основании этих и других замечаний СимБЭК требовала признать недействующей существующую террсхему. В ходе заседания госпожа Большухина также обратила внимание суда на то, что ее компании «постоянно противодействовали как областное правительство, так и районные власти».

В суде минЖКХ заявляло, что с требованиями иска не согласно, что МСК СимБЭКа не обеспечивает нужных объемов сортировки, что кузоватовский полигон еще имеет лимиты, и они не исчерпаны, а на баратаевском полигоне применяются технологии, которые исключают скопления птиц. Однако представители Росприроднадзора и прокуратуры подтвердили аргументы ­СимБЭК.

Получить комментарии министра ЖКХ и строительства Александра Черепана не удалось — в течение дня его телефон не отвечал, на запрос «Ъ» он не ответил. Также была недоступна для комментариев и заместитель директора департамента жилищной политики регионального минЖКХ Ирина Балантаева, непосредственно занимающаяся внесением изменений в региональную террсхему. Ранее господин Черепан, заметив, что СимБЭК не участвует в обороте ТКО в качестве регоператора, заявлял «Ъ», что инвестпрограмма, на которую ссылается Татьяна Большухина, «не утверждена», а «полигон не соответствует требованиям СанПиН».

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин заметил, что не понимает позицию минЖКХ, у которого изначально сложились конфликтные отношения с СимБЭК. По его мнению, если в 2017 году Верховный суд согласился с требованиями иска СимБЭК, то «на этот раз, когда уже построены полигон и МСК, а требования к охранной зоне аэропортов ужесточились, решение облсуда, скорей всего, устоит и в апелляционной инстанции». «И теперь может получиться, что с отменой террхемы на ре­гиональном рынке обращения с отходами появится нормативный хаос. Регоператоры, которые не должны выходить за пределы террсхемы, попадают в полулегальное положение. Кроме того, регион ожидает получение значительных денежных средств от Российского экологического оператора. А куда их теперь вставлять, когда нет террсхемы, тоже вопрос. И региональное правительство поставлено в очень сложную ситуацию, поскольку просить сейчас субсидии для этой сферы в федеральном центре, когда там знают, что отменена террсхема, будет непросто. Все это еще и минус для имиджа областного правительства»,— сказал эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск

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