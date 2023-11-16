Бюджету добавят непредсказуемости

Правительство Татарстана при исполнении бюджета в 2024 году получит особые полномочия. Кабмин сможет самостоятельно, без правки закона, направлять средства из казны на оборону и безопасность, а также поддержку отраслей экономики, которые пострадали от санкций. При этом будет разрешено превышать установленные планки по госдолгу и дефициту казны. Такой законопроект одобрили члены профильного комитета Госсовета. Пока же бюджет Татарстана на 2024 год планируется принять бездефицитным. По мнению экспертов, власти республики готовятся к «непредвиденным издержкам», поскольку развитие экономики будет зависеть от событий в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету Леонид Якунин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету Леонид Якунин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана планирует рассмотреть на сессии 23 ноября законопроект, которым приостанавливаются «отдельные положения Бюджетного кодекса РТ» и устанавливаются «особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РТ в 2024 году». Документ в четверг одобрили члены парламентского комитета по бюджету, финансам и налогам. Его внесли в Госсовет глава этого комитета Леонид Якунин и председатель комитета по экологии Азат Хамаев (оба из «Единой России»).

Согласно проекту, в 2024 году дефицит бюджета Татарстана может превысить установленную законом планку, если республике понадобится дополнительное финансирование «мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики». Также предполагается, что у региональной казны могут быть непредвиденные расходы «в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (по всей видимости, имеется в виду поддержка участников специальной военной операции РФ на Украине). Аналогичные особенности исполнения бюджета устанавливаются и для муниципальных образований республики.

Кроме того, допускается возможность превышения верхнего предела госдолга на сумму финансирования вышеуказанных мероприятий. Кабмину Татарстана дается право перераспределять средства «без внесения изменений в закон о соответствующем бюджете».

Леонид Якунин на заседании комитета Госсовета отметил, что ранее аналогичные решения были приняты Госдумой в отношении бюджета РФ. Таким образом, республика приводит свое законодательство в соответствие с федеральным. «Мы практически повторяем те же ограничения, которые действовали и в текущем году. Положение требует…» — пояснил он.

Напомним, закон о бюджете Татарстана на 2024 год пока еще не принят. В первом чтении депутаты одобрили его на сессии Госсовета 2 ноября. Сейчас бюджет на следующий год планируется без дефицита. В первом чтении предполагаемые доходы и расходы казны региона утверждены в размере 383,9 млрд руб.

Вчера на заседании комитета Госсовета документ был подготовлен к принятию во втором чтении. Члены комитета одобрили 183 поправки в документ (181 подготовил Кабмин, а две — сам комитет). Фракция КПРФ сняла «те поправки, которые увеличили бы нагрузку на расходную часть республиканского бюджета», заявил ее глава Хафиз Миргалимов.

В результате, как ожидается, планируемые доходы и расходы республиканского бюджета в 2024 году увеличатся до 399,6 млрд руб. Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин пояснил, что это связано с дополнительными поступлениями от федерального центра. «В результате объем федеральных средств растет в 2024 году на 15,7 млрд руб. и составит 67,4 млрд руб.»,— сказал он.

В 2025 году, как ожидается, дефицит бюджета Татарстана составит 12,5 млрд. руб. (доходы планируются в размере 403,6 млрд руб., а расходы — 416 млрд руб.). В 2026 году дефицит может достигнуть 18,9 млрд руб. (доходы составят 427,4 млрд руб., расходы — 446,3 млрд руб.). Такие параметры планируется утвердить на заседании Госсовета 23 ноября.

«Новый федеральный бюджет одобрен с рекордным количеством правок, однако эта необходимость объяснима с точки зрения экономических изменений, в связи с санкциями. Корректировка положений внутреннего бюджета Татарстана была ожидаемой»,— считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, «допуск превышения бюджетов является дополнительным инструментом с целью получения гарантированных финансовых ресурсов для непредвиденных издержек». «Это либо поддержка отраслей экономики, либо это расходы на укрепление оборонного статуса и нацбезопасности, а также эти деньги нужны для социального блока»,— говорит он. Господин Жарский полагает, что такие поправки «были неизбежны», поскольку «экономика является зависимой от происходящих в общемировом пространстве событий, а перечисленные выше траты сложно предугадать в конкретном объеме».

Кирилл Антонов