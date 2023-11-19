Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

|
|
|Средняя номинальная стоимость вторичного жилья (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Локация
|Ноябрь 2022
|Октябрь 2023
|Ноябрь 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|305
|315
|316,5
|0,50%
|4%
|Санкт-Петербург
|203
|207,6
|209,9
|1,10%
|3%
|Казань
|143,5
|160,8
|165,6
|3,00%
|15%
|Нижний Новгород
|117,5
|131,7
|134,4
|2,10%
|14%
|Краснодар
|117,4
|129,3
|131,9
|2,00%
|12%
|Ростов-на-Дону
|107,7
|123,2
|123,8
|0,50%
|15%
|Новосибирск
|111,8
|120
|120,6
|0,50%
|8%
|Екатеринбург
|107,5
|118,9
|120,5
|1,30%
|12%
|Самара
|102,1
|116,4
|119
|2,20%
|17%
|Уфа
|104,4
|114,5
|116,2
|1,50%
|11%
|Красноярск
|99,9
|113,5
|115,7
|1,90%
|16%
|Омск
|87,7
|103,9
|105,4
|1,40%
|20%
|Пермь
|86,1
|97,7
|100,3
|2,70%
|16%
|Волгоград
|81,4
|94
|95,9
|2,00%
|18%
|Воронеж
|87,2
|94,6
|95
|0,40%
|9%
|Челябинск
|68,2
|90,2
|93,1
|3,20%
|37%
|Московская область
|157,7
|161,2
|161,8
|0,40%
|3%
|Ленинградская область
|130,7
|126,4
|127,5
|0,90%
|-2%