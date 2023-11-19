Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Средняя номинальная стоимость вторичного жилья (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Локация Ноябрь 2022 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 За месяц За год Москва 305 315 316,5 0,50% 4% Санкт-Петербург 203 207,6 209,9 1,10% 3% Казань 143,5 160,8 165,6 3,00% 15% Нижний Новгород 117,5 131,7 134,4 2,10% 14% Краснодар 117,4 129,3 131,9 2,00% 12% Ростов-на-Дону 107,7 123,2 123,8 0,50% 15% Новосибирск 111,8 120 120,6 0,50% 8% Екатеринбург 107,5 118,9 120,5 1,30% 12% Самара 102,1 116,4 119 2,20% 17% Уфа 104,4 114,5 116,2 1,50% 11% Красноярск 99,9 113,5 115,7 1,90% 16% Омск 87,7 103,9 105,4 1,40% 20% Пермь 86,1 97,7 100,3 2,70% 16% Волгоград 81,4 94 95,9 2,00% 18% Воронеж 87,2 94,6 95 0,40% 9% Челябинск 68,2 90,2 93,1 3,20% 37% Московская область 157,7 161,2 161,8 0,40% 3% Ленинградская область 130,7 126,4 127,5 0,90% -2%