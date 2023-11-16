ХК «Сочи» обыграл «Ладу» в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ

Хоккейная команда «Сочи» обыграла тольяттинскую «Ладу» в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ. Южане одержали победу в серии буллитов. Встреча закончилась со счетом 5:4 (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 1:0).

Открыл счет сочинский хоккеист Матвей Мичков. Однако за 15 секунд до конца первого периода команда пропустила гол в свои ворота.

Во втором периоде игроки «Сочи» за несколько минут пропустили еще две шайбы. Попытался отыграться Тимур Хафизов, забивший гол. Но за несколько минут до конца периода сочинской команде снова забили шайбу.

В третьем периоде гол забил Марат Хуснутдинов, а позже Джереми Бракко сравнял счет — 4:4. В овертайме ни одна из команд не забила шайбы. В серии буллитов ХК «Сочи» одержал победу.

Татьяна Ручкина

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