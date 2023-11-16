Нововоронежская АЭС получила награду за успешную реализацию в регионе экологических инициатив

Заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев вручил благодарность коллективу Нововоронежской АЭС за активное участие в экологической акции «Родные берега» на территории Воронежской области, поддержку социальных инициатив и значительный вклад в экологическое просвещение граждан. Награждение прошло в рамках Форума по подведению итогов III сезона экологической акции «Родные берега 2023» в Воронежской области.

Первый субботник в рамках акции прошел на берегу реки Дон в Нововоронеже

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

В рамках акции «Родные берега» в 2023 году проведены мастер-классы для преподавателей и студентов вузов, круглый стол для молодежи региона «Экологические вызовы – векторы стратегии устойчивого развития», экозанятия для детей.

«Реализуя мероприятия корпоративно-социальной ответственности, мы думаем о сегодняшнем дне и одновременно заботимся о будущем наших детей и внуков. Вовлекая в акции все большее количество молодежи, говорим им: «На этой земле жить тебе и мне!». Это работает очень хорошо, видны наглядные положительные результаты. Наша цель в том, чтобы все могли радоваться чистоте природы и богатству зеленых лесных массивов, чтобы природные объекты дарили нам здоровье и вдохновение жить счастливо!» - сказала координатор по устойчивому развитию НВ АЭС - председатель Воронежского областного отделения ВООП - общественный инспектор ЦЧМУ Росприроднадзора Ольга Романова.

Напомним, что 19 мая в Информационном центре Нововоронежской АЭС состоялось торжественное открытие третьего сезона акции. Участники провели субботник-экопикник на берегу реки Дон. Более 200 человек, включая сотрудников Нововоронежской АЭС, собрали 83 мешка с мусором объемом 120 л (около 10 кубометров отходов). Организация мероприятия по традиции была осуществлена Нововоронежской АЭС в единстве с Воронежским областным отделением Всероссийского общества охраны природы.

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров с благодарностью Алексея Гордеева

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Личное участие в уборке территории приняли первые руководители Воронежской областной Думы, Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, ЦЧМУ Росприроднадзора, Нововоронежской АЭС, администрации и Городской думы г. Нововоронежа, Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, АНО «Образ будущего», Нововоронежского политехнического института, благотворительных фондов и общественных организаций Воронежской области. После уборки участники обсудили вопросы охраны окружающей среды.