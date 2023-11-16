В Екатеринбурге в СИЗО-1 скончались два человека

В следственном изоляторе №1 в Екатеринбурге умерло два человека, обвиняемый и осужденый. Как сообщил «Ъ-Урал» пресс-секретарь регионального ГУФСИН Александр Левченко, они скончались в разные дни, 5 и 6 ноября.

«Насильственная смерть случилась 5 ноября. Проводятся следственные действия. Мы не комментируем эту информацию подробно. Такое редко бывает, раз в несколько лет. Когда это случилось, на место прибыло руководство. Все материалы были направлены в следственный комитет», — сказал Александр Левченко.

По его словам, второй человек, обвиняемый по ст. 163 УК РФ (вымогательство), скончался 6 ноября. Ему вызвали скорую помощь, признаков насильственной смерти не нашли. Так как проверка еще идет, данных со вскрытия о наличии наркотических веществ нет.

«Смертность в уголовных учреждениях в несколько раз ниже, чем на свободе, потому что осужденый или обвиняемый не принимает наркотики, алкоголь, не ведет асоциальный образ жизни, не попадает в ДТП. Их быт регламентирован. За ними следят не только камеры «большого брата», операторов отдела безопасности, но и психологи», — отметил господин Левченко.

Ранее издание «КП-Екатеринбург» сообщало, ссылаясь на источники, что один из арестованных умер от передозировки наркотиков, а второй был забит сокамерниками из-за того, что, как утверждается, неправильно зашел в камеру.

Виталий Красиков

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