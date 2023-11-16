Экс-прокурор Динского района скончалась на 69-м году жизни

Валентина Ревенко, которая более 16 лет возглавляла прокуратуру Динского района, скончалась 16 ноября на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Валентина Ревенко родилась в 1954 году. В 1977, после окончания юридического факультета КубГУ, она поступила на службу в органы прокуратуры и стала следователем прокуратуры Кыринского района, а позже помощником прокурора Кыринского района Читинской области.

Через два года Валентина Ревенко начала работать в Краснодарском крае помощником прокурора Выселковского района. Через некоторое время стала прокурором Динского района, в должности которого проработала более 16 лет. В ноябре 2003 года женщина ушла на пенсию за выслугу лет.

За добросовестную службу ее неоднократно награждали генпрокурор РФ и прокурор Краснодарского края. Среди ее наград медали «Ветеран прокуратуры», 290 и 300 лет прокуратуре России, знак отличия «За верность Закону» I степени.

Татьяна Ручкина

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