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Очистные Отрадного не выдержали нагрузки

Стоки попали в Неву из-за разгерметизации трубы

В поселке Отрадном Ленинградской области произошла очередная авария, второй раз за полгода: разгерметизировалась труба, по которой шли сточные воды, и они попали в Неву. Эксперты отмечают, что в Отрадном требуется полностью модернизировать очистные сооружения, но сначала нужно решить проблемы местного «Водоканала», который сейчас находится в стадии банкротства.

В Отрадном требуется полностью модернизировать очистные сооружения, но сначала нужно решить проблемы местного «Водоканала»

В Отрадном требуется полностью модернизировать очистные сооружения, но сначала нужно решить проблемы местного «Водоканала»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Отрадном требуется полностью модернизировать очистные сооружения, но сначала нужно решить проблемы местного «Водоканала»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О происшествии стало известно во время выездного обследования специалистов Росприроднадзора Северо-Западного межрегионального управления. Эксперты отбирают пробы, а затем произведут расчет вреда, который причинен окружающей среде. В Росприроднадзоре подчеркнули, что очистные сооружения в Отрадном находятся в аварийном состоянии. Внештатная ситуация происходит не первый раз: аналогичное происшествие случилось в мае. Тогда в Отрадном отключали водоснабжение и канализацию, чтобы устранить последствия. И это не первая претензия к МУП «Водоканал Кировского района», на балансе которого находятся очистные сооружения. Например, в марте 2021 года юрлицу, на чьем балансе находились очистные, направили претензионное письмо из-за ущерба Неве более чем на 213 млн рублей.

При этом «Водоканал Кировского района» признан банкротом. В отношении бывшего директора Марины Сойтонен возбуждали уголовное дело из-за искусственного банкротства предприятия. Сумму ущерба внесли в реестр кредиторов.

Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», МУП «Водоканал Кировского района» руководит конкурсный управляющий. Юрлицо признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. «Водоканал Ленобласти» постепенно объединяет в одну структуру разрозненные водоканалы региона, но «Водоканал Кировского района» ему еще не передан. Эту информацию «Ъ-СПб» уточнили в «Леноблводоканале».

Руководитель природоохранных проектов МОО «Зеленый фронт» Егор Леонтьев отмечает, что ситуацию усугубляет то, что ниже по течению находится водозабор Санкт-Петербурга. Эколог предполагает, что очистка воды может быть не рассчитана на такие происшествия.

«В Отрадном не в первый раз происходит такая ситуация. Там требуется полная модернизация очистных сооружений, потому что они сами по себе практически не работают. Даже если вода сбрасывалась бы не в аварийном порядке, это все равно не до конца очищенные сточные воды»,— говорит господин Леонтьев.

Вопрос с модернизацией осложняет банкротство предприятия. По мнению генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, простых способов решить проблему нет. «Учитывая значимость этой истории, целесообразно обсудить возможность передачи в управление другого муниципального предприятия, вплоть до партнерства с "Водоканалом" Санкт-Петербурга»,— считает он. Эксперт подчеркивает, что статус банкрота не дает предприятию эффективно контролировать качество работ подрядчиков. Из-за этого и могла произойти разгерметизация трубы: либо материалы, либо выполнение работ оказались невысокого качества.

Анастасия Захарова

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