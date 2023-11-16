Президент Сирии амнистировал пожилых и неизлечимо больных заключенных

Президент Сирии Башар Асад подписал указ об амнистии за преступления, совершенные до 16 ноября 2023 года. Согласно документу, опубликованному госагентством SANA, приговоры будут полностью отменены в том числе для совершивших административные правонарушения, а также для осужденных с неизлечимыми заболеваниями и тех, кому исполнилось 70 лет.

В указе говорится, что имеющие право на амнистию заключенные, приговоренные к смертной казни, будут отбывать пожизненный срок. В документе также отмечается, что сроки ранее приговоренных к пожизненному заключению будут сокращены до 20 лет.

Исключениями для амнистии стали осужденные за преступления, повлекшие за собой смерть человека, а также получившие сроки за контрабанду оружия. Еще одно исключение — лица, скрывающиеся от правосудия.

В 2022 году Syrian Network for Human Rights (SNHR) оценивала число заключенных в сирийских тюрьмах в 163 тыс. человек. По данным организации, в 2022 году были амнистированы около 7,5 тыс. человек.

Полина Мотызлевская