Родственников признали киллерами

Тюменский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о заказном убийстве тюменского предпринимателя Вадима Шушанова, которое было совершено 15 лет назад, в 2008 году. На сроки от 12 до 16 лет осуждены исполнители убийства — двоюродные братья Андрей Давыдов и Дмитрий Иванов, а также жена заказчика преступления Алена Яковлева. В отличие от подельников она вину полностью признала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденный ранее за убийство Шушанова Алексей Щепелин, после приговора заявил, что был лишь заказчиком преступления

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Осужденный ранее за убийство Шушанова Алексей Щепелин, после приговора заявил, что был лишь заказчиком преступления

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту пропажи без вести предпринимателя Вадима Шушанова было возбуждено в июле 2008 года, когда его бесхозная машина BMW была обнаружена в Екатеринбурге. Под подозрение попал его друг и бизнес-партнер Алексей Щепелин, который одновременно бесследно пропал. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2005 года они совместно владели ООО «Вилекс», занимающимся строительной деятельностью (ликвидировано в 2011 году).

В 2015 году Алексея Щепелина признали умершим, однако вскоре выяснилось, что он жив и скрывается. В 2020 году предприниматель был задержан по подозрению в убийстве партнера, а в 2021 году осужден на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по п.п. «б, в» ч.3 ст.163 УК РФ («Вымогательство») и ч.3 ст.33, п.п. «ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ («Организации убийства группой лиц из корыстных побуждений»).

Как рассказал “Ъ-Урал” источник, знакомый с материалами уголовного дела, при задержании Алексей Щепелин признался, что единолично убил партнера. Затем в ходе расследования он дал показания на своих родственников. По его словам, он причастен к пропаже и убийству бизнесмена, но не убивал его. Якобы убийство совершили его жена Алена Яковлева и ее родственники Андрей Давыдов и Дмитрий Иванов. Именно они и оказались на скамье подсудимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд проходил с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт

Фото: Пресс-служба Тюменского областного суда Суд проходил с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт

Фото: Пресс-служба Тюменского областного суда

Согласно материалам уголовного дела, в середине нулевых Вадим Шушанов и Алексей Щепелин совместно занимались строительством, ресторанным бизнесом и техобслуживанием транспорта. По версии следствия, конфликт между ними произошел, когда Вадим Шушанов на деньги партнера купил два нежилых помещения в строящемся жилом доме за 18,8 млн руб., пообещал ему, что затем продаст их за 60 млн руб., а деньги они поделят. Однако затем заявил, что сдаст их в аренду.

Алексей Щепелин начал требовать свою часть денег. Чтобы партнер не смог ему отказать, он решил заставить его написать расписку о получении 18,8 млн руб. Для этого он привлек Андрея Давыдова и Дмитрия Иванова. Обманным путем его заманили в дом Алексея Щепелина, где подельники направили на него охотничье ружье с требованиями о расписке. Вадим Шушанов начал сопротивляться, получил два выстрела в грудь и скончался на месте. Алена Яковлева, по версии следствия, пыталась скрыть следы преступления. Труп предпринимателя так и не был найден.

В четверг, 16 ноября, Тюменский областной суд признал Андрея Давыдова и Дмитрия Иванова исполнителями убийства. Первый был осужден на 16 лет лишения свободы по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное по найму»), второй — на 10 лет по ч.5 ст.33 УК РФ, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное по найму»).

Алене Яковлевой по совокупности преступлений назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима (ч.3 ст.159.2, ч.5 ст.33, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дальнейшее разбирательство в отношении трех обвиняемых пройдет без участия присяжных

Фото: Пресс-служба Тюменского областного суда Дальнейшее разбирательство в отношении трех обвиняемых пройдет без участия присяжных

Фото: Пресс-служба Тюменского областного суда

Алена Яковлева осуждена на 12 лет. Помимо ч.5 ст.33 УК РФ, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное по найму»), она признана виновной по ч.3 ст.159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере»). Как считает следствие, она оформила социальные выплаты по потере кормильца на двух детей, зная о том, что ее муж жив. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, всего женщина успела получить 856,6 тыс. руб. Осужденные обязаны выплатить компенсацию в пользу отца и дочери Вадима Шушанова в размере 2,3 млн руб.

По данным “Ъ-Урал”, Андрей Давыдов и Дмитрий Иванов вину не признали, а Алена Яковлева во всем призналась. Адвокат Алены Яковлевой Александр Даменов сообщил, что будет обжаловать решение суда.

Мария Шараева