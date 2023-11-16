Bloomberg: власти Нигерии отозвали иски к Eni из судов Италии

Правительство Нигерии приняло решение отозвать все свои иски из судов Италии, поданные в свое время против итальянской нефтегазовой компании Eni. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Eni обвинялась нигерийскими властями в коррупции при приобретении вместе с Shell лицензии на разработку месторождения у берегов Нигерии в 2011 году. Соответствующий иск был подан в итальянский суд в 2017 году. Сумма сделки составила $1,3 млрд. При этом, по данным следствия, большая часть этих денег пошла на взятки властям Нигерии. Позднее аналогичный иск был подан властями Нигерии и в Высокий суд Лондона. Соответчиком по этому делу выступает Shell, а также дочерние компании двух корпораций и ряд их сотрудников.

По данным агентства, Министерство юстиции Нигерии отзовет гражданские иски с требованием оштрафовать Eni на $1,1 млрд из Высшего суда Италии не позднее 17 ноября. При этом нигерийские власти откажутся и от подачи каких-либо дальнейших исков к компании в итальянских судах, связанных с делом вокруг получения лицензии на разработку этого месторождения.

В Eni подтвердили получение письма Министерства юстиции об отзыве исков из итальянского суда. Однако до завершения разбирательств между компанией и властями Нигерии по этому вопросу еще далеко. Shell и Eni не смогут приступить к разработке месторождения ранее, чем завершится рассмотрение жалобы Eni в Международный центр Всемирного банка по урегулированию инвестиционных споров, а также судебный процесс в самой Нигерии.

По оценкам Eni, нефтяное месторождение, оказавшееся в центре многолетнего спора, является одним из богатейших в стране. Его запасы оцениваются в 560 млн баррелей.

В конце 2021 года расследование против Eni и ее генерального директора Клаудио Дескальци по этому делу прекратила и прокуратура Италии.

Кирилл Сарханянц