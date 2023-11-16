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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

ПСБ расширяет экосистему сервисов и инструментов в рамках программы строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК. Банк учредил холдинговую компанию «ПСБ-Свой дом», которая будет вовлечена во все стадии реализации проектов. По словам Гендиректора компании Сергея Добрина, ПСБ накопил серьезную экспертизу на всех этапах работы, многие задачи, к которым ранее привлекали подрядные организации, теперь можно выполнять самостоятельно с большей эффективностью.

Головная компания АО «Трансмашхолдинг», зарегистрированная на Кипре, до конца года может сменить юрисдикцию на российскую. Об этом сообщает руководство холдинга. В какой из двух «русских офшоров» переедет компания, — в Приморье или Калининградской области — не уточняется. 15 ноября на встрече президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса как раз и шла речь о переводе компаний в российскую юрисдикцию. Об этом сообщили в Кремле.

«Яндекс» создал электровелосипед для курьеров, он всесезонный, с емким аккумулятором и багажником для сумки. «Велосипед сам следит за скоростью и не даст превысить лимит, установленный на участке», — рассказали в компании. На первом этапе электровелосипед, в разработку которого «Яндекс» вложил 100 млн руб., смогут арендовать только курьеры сервисов компании. Сколько будет стоить аренда, «Яндекс» не раскрыл, сообщив лишь, что она будет «в рамках рынка».

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