На 77 году жизни скончался бывший тренер «Урала» и «Уралмаша» Корней Шперлинг

В Калининграде в возрасте 76 лет скончался бывший тренер «Урала» и «Уралмаша» Корней Шперлинг. Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», в последнее время он тяжело болел.

Основные достижения Корнея Шперлинга связаны с ФК «Балтика» из Калининграда. С 1994 по 1996 год он являлся президентом клуба, в тандеме с Леонидом Ткаченко выводил «Балтику» в Высшую лигу.

В конце 80-х – начале 90-х он работал главным тренером «Уралмаша». В середине нулевых был помощником тренера «Урала» Владимира Калашникова.

«Корнея Шперлинга отличали глубокий аналитический ум, энергия и человеческая порядочность. Он навсегда вписал своё имя в историю нашего клуба. Благодарим за работу на благо уральского футбола. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким замечательного тренера», — отметили в пресс-службе.

Виталий Красиков

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