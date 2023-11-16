С нового года пенсии повысят для 1,2 млн пожилых жителей Кубани

Госдума приняла закон об индексации с 1 января 2024 года пенсий на 7,5%. В Краснодарском крае повышенные выплаты станут получать более 1,2 млн неработающих пожилых жителей, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Фиксированная часть пенсии повысится с 7,9 тыс. руб. до 8,1 тыс. руб. Стоимость одного балла подняли на 4 руб., до 133 руб. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости на Кубани вырастет до 20,8 тыс. руб.

При этом, как пояснил начальник отдела ведомства по взаимодействию со СМИ Владимир Обиход, для каждого пенсионера края индексация будет индивидуальна и зависеть от размера получаемой страховой пенсии.

«Чтобы рассчитать, на сколько увеличится пенсия с 1 января 2024 года, необходимо размер страховой пенсии по состоянию на 31 декабря 2023 года умножить на 0,075»,— пояснил Владимир Обиход.

Татьяна Ручкина

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