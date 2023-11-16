«Агентурная сеть» распалась в суде

В Краснодаре вступил в силу приговор пятерым фигурантам уголовного дела о попытке обмана и оговора лидера всероссийского движения «Народный выбор» Геннадия Бичева, который в 2021 году был кандидатом в депутаты Госдумы. Общественника пригласили в Краснодар под предлогом обсуждения спонсорства, а после застолья обвинили якобы в изнасиловании участвовавшей во встрече журналистки и потребовали 10 млн руб. за невозбуждение уголовного дела. Все фигуранты дела признали вину. Двое злоумышленников получили условные сроки, лже-журналистка и еще один мошенник отбыли наказание в ходе следствия. Еще один отправится в колонию на полтора года



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лишь один участник преступной группы отправится в колонию

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Лишь один участник преступной группы отправится в колонию

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор по резонансному уголовному делу о покушении на мошенничество и о ложном доносе в отношении лидера всероссийского движения «Народный выбор» Геннадия Бичева, который в 2021 году выдвигал свою кандидатуру на выборах депутатов Госдумы по одному из округов в Московской области. Виновными в совершении преступления признаны жители Краснодара Владислав Макаров, Дмитрий и Иван Перепеличенко, Роман Лобан и Софья Егорова, судебный акт опубликован на сайте суда.

Как следует из приговора, весной 2021 года юрист Владислав Макаров, ранее служивший оперуполномоченным уголовного розыска, познакомился в Москве с Геннадием Бичевым, который намеревался принять участие в думских выборах от «Партии свободы и справедливости». Общие знакомые представили господина Макарова одним из руководителей всероссийской общественной организации по борьбе с коррупцией, который имеет возможность помочь в проведении выборной компании партии на юге России. Владислав Макаров сообщил Геннадию Бичеву, что якобы близко знаком с владельцем крупного агробизнеса – родственником главы Кубани Вениамина Кондратьева. По словам юриста, бизнесмен злоупотребляет спиртным, но хочет заняться политической деятельностью, чтобы избавиться от пагубной привычки.

Владислав Макаров и его приятель Дмитрий Перепеличенко пообещали господину Бичеву организовать встречу с бизнесменом, который готов вложить в выборную кампанию партии 20 млн руб.

Кандидат в депутаты прилетел в Краснодар 23 августа. Перед началом переговоров Макаров и Перепеличенко предложили ему записать небольшое интервью для сайта их организации. Участники встречи собрались в ресторане гостиницы, где остановился Геннадий Бичев. В роли родственника губернатора выступал Роман Лобан. К компании присоединилась 22-летняя Софья Егорова, представившаяся журналисткой. Беседу с кандидатом снимал на смартфон Дмитрий Перепеличенко.

Когда Геннадий Бичев отвлекся, Дмитрий Перепеличенко налил в его рюмку с виски лекарство, усиливающее действие алкоголя. Вскоре мужчина почувствовал себя плохо, девушка взялась проводить его до номера.

Спустя несколько часов Владислав Макаров и Дмитрий Перепеличенко разбудили Геннадия Бичева и сообщили, что девушка написала заявление об изнасиловании, но проблему якобы можно урегулировать. Владислав Макаров пояснил, что начальник главного управления собственной безопасности МВД РФ генерал-лейтенант Александр Макаров якобы приходится ему дядей, и в случае передачи ему 10 млн руб. дело не будет возбуждено.

Для достоверности злоумышленники показали потерпевшему запись якобы проведенного в полиции допроса девушки. В роли следователя выступил брат Дмитрия Перепеличенко Иван. Геннадий Бичев сообщил, что у него нет таких денег, после чего Софья Егорова отправилась в следственное управление СКР и действительно заявила о якобы совершенном изнасиловании.

В течение следующих трех недель злоумышленники вели с кандидатом переговоры, увеличив сумму до 15 млн., после чего все пятеро были задержаны.

В ходе следствия выяснилось, что Владислав Макаров под видом антикоррупционной организации создавал «агентурную сеть», в которую вербовал своих знакомых для «пресечения работы ОПГ и иностранных агентов».

Экс-сотрудник МВД утверждал, что его организация является структурой одного из российских правоохранительных ведомств. Софья Егорова, носившая в его сети оперативный псевдоним «Золотая ручка», утверждала, что господин Макаров поставил перед ней задачу скомпрометировать Геннадия Бичева и не допустить его избрания в Думу, так как тот якобы является французским шпионом.

В ходе следствия и суда все фигуранты дела признали вину, Ивану Перепеличенко и Владиславу Макарову было назначено условное наказание, первому – из-за незначительной роли в преступлении, второму – с учетом смягчающих обстоятельств (многочисленные благодарности за активную общественную деятельность).

Дмитрий Перепеличенко и Софья Егорова приговорены каждый к двум годам и трем месяцам лишения свободы, однако это наказание уже отбыто ими в ходе следствия и суда. Роман Лобан отправился в колонию общего режима на полтора года.

Анна Перова, Краснодар