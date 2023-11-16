Бизнес пересматривает бюджеты

Каждая вторая российская компания собирается сократить расходы в следующем году. Об этом говорится в исследовании сервиса «Актион Финансы», пишет Forbes. Аналитики в конце октября опросили 590 представителей бизнеса из разных сфер и выяснили, что в первую очередь предприниматели будут урезать траты на маркетинг. Эту статью расходов собираются уменьшить почти 90% респондентов. От чего еще компании готовы отказаться в 2024-м? И почему? Расскажет Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Львиная доля всех участников опроса решила в первую очередь умерить маркетинговые аппетиты: у половины под нож пойдут раздачи сувенирной продукции с логотипом компании, треть откажется от листовок и наружной рекламы, примерно столько же перестанет участвовать в профильных выставках и конференциях.

В списке расходов, которые исчезнут из смет на год, запуск новых продуктов, продвижение товаров и расширение маркетинговых каналов. На многих западных площадках и в запрещенных соцсетях стало сложнее размещать рекламу, поэтому приходится возвращаться к старым проверенным форматам — личному общению со своей аудиторией, говорит владелец сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов:

«Наша клиентура — 35+, они знают вывески. И наш старый метод — это просто известный бренд. Еvent-маркетинг, разные мероприятия, работа с клиентской базой, рассылки, прозвоны. Пока неочевидные и не такие прямые, но искусственный интеллект, чат-боты, рассылки в WhatsApp. Появились новые инструменты, и они дешевле».

Почти 60% опрошенных бизнесменов заявили, что в следующем году будут снижать расходы на логистику — оптимизировать загрузку транспорта, сокращать используемые машины, а также пересматривать маршруты. Некоторые респонденты собираются экономить на ремонте своего автопарка, отказываться от лизинга или переходить с собственных грузовых контейнеров на арендованные.

На калужском ликеро-водочном заводе «Кристалл» логистика тоже стала главной точкой оптимизации, признается владелец предприятия Павел Победкин. А вот резать маркетинговые бюджеты компания не может, ведь в условиях интенсивного импортозамещения продвигаться надо по всем доступным каналам, на выставках и конференциях, говорит он:

«В 2024 году мы планируем строить свой склад — это позволит нам сократить логистические затраты. Комплекс мы оцениваем в 600 млн руб. на 2024 год, но глобально мы это увидим только в 2025-м. Наша основная задача — вывод новых продуктов. Мы планируем замещать ушедшие иностранные бренды, а также вводить на территории России доселе неизвестные наименования продукции. В этой связи сокращение расходов на маркетинг в принципе невозможно. Если ты планируешь вводить что-то новое, до конечных покупателей нужно донести информацию».

Каждый третий бизнесмен признался, что ради сдерживания растущих затрат готов перейти на более дешевое сырье и комплектующие. Еще четверть собирается пересмотреть ассортимент. Впрочем, такая стратегия работает не везде, подчеркивает владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. По его словам, в индустрии гостеприимства экономить на расходниках, наоборот, нельзя:

«Много тратится именно на повышение качества сервиса, привлечение дополнительных профессионалов, например, бизнес-тренеров. Плюс так называемые подарки гостям — это большая статья, куда входит все от цветов для гостей при заезде до инвентаря в номерах. В нашей ситуации невозможно никакой экономии. Почему? Потому что у нас растет выручка».

А вот на чем компании экономить не готовы, так это на зарплатах. 77% респондентов не планируют снижать фиксированную часть оклада. Об обратном заявил только каждый 20-й. А почти каждый пятый руководитель бизнеса и вовсе намерен увеличить ставки — подчас сразу на четверть.

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Светлана Белова