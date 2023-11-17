Срок квадратных метров истек

Сочинские власти планируют взыскать с местного ООО «Управление комплексной застройки» и его учредителя 123,9 млн руб. за неисполненный договор инвестирования. По нему застройщик обязался построить на землях учредителя многоквартирный дом и передать часть жилой площади в нем городу, который, со своей стороны, обещал оказать строительной фирме необходимое административное содействие. Эксперты считают, что у мэрии мало шансов выиграть дело в силу пропуска сроков исковой давности, а также в связи с тем, что содействие, которое она обязалась оказать застройщику, входит в ее обязанности согласно закону.

В обмен на административную поддержку застройщик по соглашению должен был передать городу часть жилых площадей в доме, но не сделал этого, поскольку вынужден был добиваться ввода высотки в эксплуатацию через суд

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Администрация Сочи подала иск к ООО «Управление комплексной застройки» и его единственному учредителю Анатолию Храмцеву, требуя с них 123,9 млн руб. в качестве компенсации убытков из-за неисполненного договора инвестирования. Как отмечается в материалах дела, инвестсоглашение было заключено в 2007 году между мэрией курорта, застройщиком и его учредителем. Предметом договора стало строительство многоквартирного жилого дома по Загородной улице в Центральном районе Сочи. С учетом того, что одним из ответчиков оказалось физическое лицо, хотя и являющееся единоличным учредителем строительной фирмы, Арбитражный суд Краснодарского края принял решение передать спор на рассмотрение суда общей юрисдикции. Материалы будут направлены в Краснодарский краевой суд для передачи по подсудности.

Как следует из материалов арбитражной картотеки, Анатолий Храмцев выступал инвестором строительства объекта в качестве физического лица, внесшего в проект три собственных земельных участка (в среднем по восемь соток каждый). На них фирма должна была построить многоквартирный жилой дом, с условием передать в муниципальную собственность 7,5% его общей площади. Срок реализации проекта — до конца 2009 года. Администрация Сочи, в свою очередь, приняла на себя обязательства оказывать инвестору «в рамках действующего законодательства» содействие в реализации проекта «по вопросам, входящим в ее компетенцию», в том числе обеспечить подготовку и принятие распорядительных документов, необходимых для реализации инвестпроекта.

В итоге застройщик построил в срок объект общей площадью 8,9 тыс. кв. м (в том числе пристроенная автостоянка на 1,8 тыс. кв. м), однако разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено только через суд. В связи с этим Анатолий Храмцев не предоставил мэрии Сочи оговоренные в соглашении квадратные метры, ссылаясь на то, что администрация никоим образом не содействовала ему в реализации проекта.

Эксперт юридической компании «Векави Групп» Виктория Ошуева выразила сомнение в том, что властям Сочи удастся взыскать с застройщика и его учредителя запрошенную сумму, как минимум в силу истечения трехлетнего срока исковой давности. «Договор должен был быть исполнен в 2009 году. Даже в случае предоставления со стороны истца доказательств необходимости расчета срока исковой давности со дня сдачи дома в эксплуатацию срок давности давно истек. Более того, в данном случае также необходимо оценить добросовестность истца, так как за более чем десять лет действия договора со стороны администрации не предпринимались попытки для разрешения спорной ситуации, не контролировались сроки исполнения обязательств»,— говорит юрист.

Кроме того, отмечает она, вопросы есть и к самому договору инвестирования, по которому администрация приняла на себя обязательства, которые относятся к ее полномочиям в силу закона.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал об аналогичном споре сочинских властей с местным застройщиком ЖК на Параллельной улице — ООО «Телекомстрой». Кубанский арбитражный суд тогда отказал администрации во взыскании 187 млн руб. убытков за неисполнение фирмой аналогичного соглашения об инвестировании, указав, что обязанности, которые администрация курорта взяла на себя по договору, непосредственно связаны с выполнением ее властных функций, и потому такое инвестсоглашение как гражданско-правовая сделка квалифицироваться не может.

Михаил Волкодав

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