«Металлург» продолжил серию из шести побед, обыграв в овертайме «Сибирь»

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» из Магнитогорска со счетом 3:2. Матч прошел на новом ЛДС в Новосибирске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Счет открыл игрок «Сибири» Егор Аланов на 12-й минуте первого периода с передач Владимира Бутузова и Николая Прохоркина. Гости забили ответную шайбу на пятой минуте второго периода.

На девятой минуте второго периода игрок «Металлурга» Люк Джонсон с передачи Робина Пресса вывел команду вперед. Новосибирцы сровняли счет на 18-й минуте третьего периода, однако упустили победу в овертайме.

По итогам 31 матча «Сибирь» находится на восьмом месте конференции КХЛ «Восток». Следующая игра новосибирцев будет с китайской командой «Куньлунь Ред Стар» 18 ноября в Москве.

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Александр Киселев