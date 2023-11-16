«Металлург» продолжил серию из шести побед, обыграв в овертайме «Сибирь»
ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» из Магнитогорска со счетом 3:2. Матч прошел на новом ЛДС в Новосибирске.
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
Счет открыл игрок «Сибири» Егор Аланов на 12-й минуте первого периода с передач Владимира Бутузова и Николая Прохоркина. Гости забили ответную шайбу на пятой минуте второго периода.
На девятой минуте второго периода игрок «Металлурга» Люк Джонсон с передачи Робина Пресса вывел команду вперед. Новосибирцы сровняли счет на 18-й минуте третьего периода, однако упустили победу в овертайме.
По итогам 31 матча «Сибирь» находится на восьмом месте конференции КХЛ «Восток». Следующая игра новосибирцев будет с китайской командой «Куньлунь Ред Стар» 18 ноября в Москве.