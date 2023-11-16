Сенатор Воробьев обвинил Армению в приостановке выдачи российских учебников

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило процесс передачи учебников на русском языке в школы республики. Об этом заявил вице-спикер Совета федерации Юрий Воробьев. Армянское министерство утверждает, что остановка выдачи связана со стандартной проверкой учебных материалов. После прохождения экспертизы, уверяет ведомство, учебники будут переданы школам.

Как заявил господин Воробьев, после доставки 50 тыс. учебников в республику 11 ноября Министерство образования, науки, культуры и спорта приостановило выдачу учебных материалов для их проверки. Вице-спикер Совета федерации назвал это решение странным. По его словам, ответственные за гуманитарную миссию со стороны Армении люди сами направляли конкретный перечень необходимых учебников.

Юрий Воробьев также напомнил, что решение о сборе учебников было принято после неоднократных обращений армянских депутатов на заседаниях двусторонней межпарламентской комиссии и при непосредственной поддержке руководства Совета федерации.

«Очень жаль, что от таких недальновидных политических интриг в первую очередь страдают простые мальчишки и девчонки братского нам армянского народа. Наша делегация в Бишкеке подняла этот вопрос перед вице-спикером армянского парламента. Надеемся, что все препятствия будут устранены в ближайшее время»,— написал в своем Telegram-канале Юрий Воробьев.

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении заявили, что учебные пособия сданы на экспертизу, что является требованием закона Республики Армения «Об образовании». Ведомство сообщило, что в ближайшее время учебники, которые были отправлены российской стороной и предназначены для действующих в Армении русскоязычных классов, пройдут экспертизу в установленном порядке и будут переданы школам.

Доставка книг в школы Армении осуществляется в рамках программы поддержки образования АНО «Русская гуманитарная миссия», занимающейся гуманитарной помощью в странах СНГ. Проект реализуется при поддержке Совета федерации и Россотрудничества. В рамках ноябрьской миссии организация доставила в Армению 53 тыс. учебников и художественных книг на русском языке. Как сообщается на сайте «Русской гуманитарной миссии», книги пополнят библиотечные фонды 50 школ не только Еревана, но и других регионов страны, в том числе отдаленных: Араратской, Котайкской, Гегаркуникской, Ширакской, Лорийской, Армавирской, Сюникской и Тавушской областей.

Как сообщается на сайте АНО «Русская гуманитарная миссия», более 10 тыс. книг уже были доставлены в десять образовательных учреждений Армении. Среди них девять ереванских школ и одна — в городе Абовяне.

Арсений Пушкин