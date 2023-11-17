ФАС России возбудила дело в отношении министерства природопользования и экологии Башкирии, которое не исполнило предупреждение об устранении признаков нарушений антимонопольного законодательства при проведении отбора заявок для участия в конкурсе на право заключения концессий по строительству полигонов ТКО. Как указала ФАС, были установлены избыточные требования к заявителям. Желающих участвовать в конкурсе не нашлось, и соглашения на 10 млрд руб. были заключены с компаниями «Русэкогрупп» без конкурса. Недавно арбитражный суд Москвы признал предупреждение ФАС незаконным, но антимонопольное ведомство подало апелляционную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство полигонов ТБО в Башкирии стало предметом разбирательства ФАС России

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Строительство полигонов ТБО в Башкирии стало предметом разбирательства ФАС России

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

ФАС России назначила на 5 декабря рассмотрение дела в отношении министерства природопользования и экологии Башкирии по факту неисполнения предупреждения об отмене протоколов рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионных соглашений по созданию мусорных полигонов. В апреле текущего года правительство Башкирии заключило концессионные соглашения сроком на 27 лет с их инициаторами — ООО «Русэкогрупп-Уфа», ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» и ООО «Русэкогрупп-Дюртюлинский». В конце прошлого года минэкологии опубликовало извещение о приеме заявок о готовности к участию в конкурсе. Поскольку заявок не поступило, соглашения с ними были заключены без конкурса.

Общий объем инвестиций в три полигона под Уфой, в Дюртюлинском, Краснокамском районах анонсировался в сумме более 10 млрд руб., большую часть из которых предоставит Российский экологический оператор в виде собственных облигаций.

Объекты планируется построить до конца 2025 года. До начала окупаемости объектов размер концессионной платы, которую должен будет выплачивать концессионер, составит 20% от прибыли, а затем — 50%. Недополученные доходы компании республика должна покрывать за счет субсидий из бюджета. Также концессионеру гарантируется возмещение разницы между установленными тарифами и фактически понесенными затратами на эксплуатацию объектов.

ООО «Русэкогрупп-Уфа», ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» и ООО «Русэкогрупп-Дюртюлинский» зарегистрированы в 2021-2022 годах. Являлись «дочками» «Русэкогрупп», входящей в группу «ВИС». В мае этого года учредителем вместо «Русэкогрупп» стало московское АО «Промресурс», владельцы которого не раскрываются. В 2022 году компании генерировали убытки от 25 тыс. до 128 тыс. руб.

В марте уфимская ассоциация «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» подала заявление в ФАС, которая нашла в действиях минэкологии признаки нарушения ФЗ «О защите конкуренции». В предупреждении антимонопольного ведомства, выданном в июне, говорится, что министерство предъявило к потенциальным участникам избыточные требования. В частности, обязало представить перечень документов, аналогичный тому, который представляет инициатор концессионного соглашения. При этом законодательство не предусматривает такую обязанность, так как подача заявок еще не влечет заключение соглашения, а лишь декларирует такое намерение, говорится в предупреждении. Также, согласно закону о концессионных соглашениях, для участников не установлена конкретная форма заявки. Минэкологии надлежало отменить протоколы рассмотрения заявок, исключить из извещения необоснованные требования и повторно объявить прием заявок.

Министерство, однако, не согласилось с предупреждением и обжаловало его в арбитражном суде Москвы, указав, что концессионные соглашения добросовестно исполняются сторонами.

10 октября суд признал предупреждение недействительным. В решении суда указано, что поскольку концессионные соглашения уже были заключены на момент вынесения предупреждения, оно является неисполнимым. Кроме того, суд счел, что поскольку заявок о готовности к участию в конкурсе подано не было, заключение соглашений не привело к ограничению конкуренции. Напротив, в случае исполнения предупреждения будут нарушены права самого концедента и концессионеров. Довод ФАС о том, что на этапе подачи заявки о готовности к участию в конкурсе заявитель не вправе устанавливать определенный перечень документов, не основан на нормах права, считает суд. «Для добросовестного участника предпринимательской деятельности, заинтересованного в участии в торгах, представление необходимых подтверждающих документов не является существенным и значимым препятствием для реализации имеющихся у него прав»,— говорится в решении.

ФАС подала апелляционную жалобу, ее рассмотрение еще не назначено.

Вчера в пресс-службе минэкологии Башкирии «Ъ-Уфа» на запрос не ответили.

В сентябре текущего года правительство республики со ссылкой на руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева сообщало, что в Краснокамском и Дюртюлинском районах ведется проектирование полигонов и выполняются изыскательские работы, а для реализации проекта на территории Уфимской агломерации прорабатываются возможные варианты земельных участков.

Председатель союза экологов Башкирии, руководитель ассоциации «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» Александр Веселов предполагает, что возбуждение дела ФАС и последующее возможное вынесение предупреждения затянет рассмотрение спора. «Кроме того, я считаю, что апелляция отменит решение, вынесенное арбитражным судом Москвы. Это будет означать заморозку уже подписанных концессионных соглашений с московскими инвесторами, имеющими лишь долги и не имеющими даже штатного персонала»,— прокомментировал господин Веселов.

Адвокат, член ассоциации антимонопольных экспертов России Марина Максимова отмечает, что решение арбитражного суда Москвы о признании предупреждения незаконным еще не вступило в силу, что дает право ФАС возбудить дело. «Инициатива рассмотреть дело сейчас может быть связана, в том числе, с тактическим ходом в юридическом споре с минэкологии. Результаты рассмотрения дела в апелляции будут представлять интерес как для заказчиков, участников рынка, так и для экспертного сообщества, поскольку решение суда содержит выводы о недопустимости использования антимонопольным органом стандартных формальных выводов о наличии потенциальных признаков нарушения в случае, когда заказчик может предложить разумное объяснение своим действиям»,— сообщила Марина Максимова.

Влада Шипилова