В Краснодаре погасили долг в 83 млн рублей за строительство школы в Знаменском

В Краснодаре после вмешательства прокуратуры погашено более 83 млн руб. кредиторской задолженности перед организацией, строящей школу в Знаменском. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Школу в поселке под Краснодаром построили по муниципальному контракту. При этом заказчик — директор учреждения — не оплатил своевременно работы. В связи с этим ему внесли представление.

В итоге было заключено соглашение о предоставлении Краснодару субсидии из краевого бюджета. Задолженность погасили в полном объеме.

Татьяна Ручкина

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