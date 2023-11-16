Власти под Ярославлем расширили деревню на дно реки

В Ярославском районе администрация Заволжского сельского поселения незаконно сформировала земельный участок площадью 25 га под водой в реке Урочь. Об этом сообщили в пресс-службе волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Речь идет о бывшем карьере около проспекта Машиностроителей в районе деревень Мостец и Ермолово, из которого вытекает Урочь. В прокуратуре рассказали, что в 2017 году администрация сельского поселения сформировала земельный участок, практически совпадающий с границами карьера и установила для него статус «земли населенных пунктов». Прокуратура провела проверку и выяснила, что участок сформирован был незаконно. Земли водного фонда находятся в федеральной собственности, а местная администрация не имела таких полномочий.

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«Формирование участка может повлечь вовлечение данных земель в хозяйственный оборот, нарушение особого режима их использования. В целях пресечения выбытия земель водного фонда из федеральной собственности природоохранный прокурор обратился в суд»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Ярославский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас земельный участок сняли с государственного кадастрового учета.

Алла Чижова